Фитнес-тренер Овдеенко назвала три простых упражнения, которые помогут сбросить вес

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фитнес-тренер Валерия Овдеенко рассказала ИА PrimaMedia, каким образом можно избавиться от лишнего веса за неделю с помощью некоторых упражнений. Их выполнение по утрам позволит быстро сжечь жир.

Фото: litora.jp

"Зарядка натощак более эффективна, нежели в вечернее время, когда желудок уже забит завтраком, обедом и ужином", — поделилась эксперт.

Сначала нужно проработать все мышцы, которые находились ночью в расслабленном состоянии. Для этого помогут упражнение "мельница", выпады в сторону, приседания. Выполнять их лучше перед зеркалом для контроля техники.

Каждое упражнение следует сделать 15 раз по два-три подхода. Через неделю тренировок можно увидеть результат, заключила тренер.

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Упражнение "мельница"