Диетолог Соломатина: Чем печень трески полезна для пенсионеров

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина отмечает, что печень трески является идеальным продуктом для поддержания здоровья сердца у пожилых людей.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

В сообщении, опубликованном на портале "Москва 24", подчеркивается, что этот продукт богат омега-3 жирными кислотами, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Важно отметить, что для людей пожилого возраста это особенно полезно, поскольку с возрастом увеличивается риск образования холестериновых бляшек и развития атеросклероза. Омега-3 жирные кислоты, присутствующие в печени трески, играют роль в замедлении этого процесса, контролируя уровень холестерина и способствуя разжижению крови.

Помимо омега-3 жирных кислот, печень трески также богата медью, которая является необходимым компонентом для укрепления соединительной ткани, а также витамином PP. Врач отмечает, что витамин PP часто назначается пожилым людям в виде инъекций для поддержания здоровья сосудов. По рекомендации Соломатиной, достаточно употреблять одну чайную ложку печени трески в день, чтобы получить все эти полезные вещества.

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Печень трески, польза или вред?