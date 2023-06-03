Эксперт Лебедев рассказал гражданам РФ об опасности купания в загрязнённых водоёмах

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С началом купального сезона в России возрастает вероятность заболевания такой болезнью, как церкариоз, которая иначе называется "зуд купальщика", сообщает руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Фото: https://tiogatours.nl/

"Зуд купальщика" — болезнь не очень опасная, но очень распространенная и малоприятная. Плавающие в воде личинки плоского червя шистосомы (церкарии) поражают кожные покровы человека, вызывая сильный зуд, отёчность и кожные высыпания", — рассказал Лебедев.

Как сообщает Газета.RU, источником распространения этих личинок являются утки и пресноводные моллюски. Заболевание тяжелее переносят дети, а длиться оно может до двух недель. Самолечением заниматься нельзя, единственный препарат, который можно принять до посещения врача — энтеросорбент или активированный уголь.

Эксперт обращает внимание, что таблички возле водоёмов "Купаться запрещено" установлены там не просто так, лучше это место обходить стороной.

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