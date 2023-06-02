Диетолог развеяла миф о том, что для похудения нужно как можно меньше есть

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Персональный тренер по фитнесу, выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева в беседе с Pravda.Ru рассмотрела самые распространённые мифы про борьбу с лишним весом.

Фото: world-woman.su

Диетолог объяснила, что совет не есть после 18.00 неверный, так как он не учитывает то, что энергорасход происходит весь день и всю ночь.

"Важно потреблять не выше своей нормы калорий. Распределение калорий не так важно", — рассказала эксперт.

Медведева оценила самый вредный миф о похудении.

"Первый миф о том, чтобы похудеть, нужно как можно меньше есть, — самый распространённый и самый ужасный. Потому что есть нужно меньше, но до определённой границы. Есть определённая граница, ниже которой нельзя опускаться. Потому что происходит так называемая метаболическая адаптация. Организм адаптируется к этим новым малым калориям и учится выживать на них, но блокирует всё процессы жиросжигания. В итоге получается, что ты и не худеешь, но и чувствуешь себя плохо, выглядишь как вялая сосиска", — рассказала диетолог.

Фитнес-тренер отметила, что не стоит верить в то, что какие-то продукты сжигают жир, так как важно только количество потребляемых калорий.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты провоцируют раннее старение.

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