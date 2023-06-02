Специалисты Роскачества провели проверку сервелатов, предлагаемых на российском рынке, и назвали лучшие из них. Говорится, что этот производитель действительно не экономит на качестве своей продукции.
В рамках исследования были проверены сервелаты 29 торговых марок. Одним из лучших оказался сервелат под брендом "Клинский".
Это было заключение экспертов ведомства, как сообщает портал "А теперь внимание".
Кстати, вкусовые характеристики этого сервелата также полностью соответствуют стандартам, установленным Роскачеством.
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