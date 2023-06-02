Роскачество назвало лучший сервелат

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Роскачества провели проверку сервелатов, предлагаемых на российском рынке, и назвали лучшие из них. Говорится, что этот производитель действительно не экономит на качестве своей продукции.

Фото: pixabay. com

В рамках исследования были проверены сервелаты 29 торговых марок. Одним из лучших оказался сервелат под брендом "Клинский".

Он полностью безопасен, не содержит консервантов и стабилизаторов.

Анализ не выявил наличие нитрозаминов в составе, что говорит о том, что сервелат изготовлен из качественного сырья и производитель не экономил на качестве.

Это было заключение экспертов ведомства, как сообщает портал "А теперь внимание".

Кстати, вкусовые характеристики этого сервелата также полностью соответствуют стандартам, установленным Роскачеством.

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