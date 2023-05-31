Онкологи назвали два неочевидных симптома рака щитовидной железы

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские эксперты из организации по изучению и борьбе с раком Cancer Research UK назвали два неочевидных признака, которые могут указывать на рак щитовидной железы. По их словам, это диарея и покраснение кожи лица.

Фото: ok.ru

При проблемах со щитовидной железой наиболее распространены симптомы с затруднением глотания, так как она расположена перед дыхательным горлом. Но не только это может указывать на онкологическое заболевание.

Медики заявили, что наблюдали в некоторых случаях у пациентов с медуллярным раком щитовидной железы повышенный уровень гормона кальцитонина, который вырабатывают раковые клетки. Это приводит к диарее и покраснению кожи.

По словам экспертов, такие симптомы точным индикатором заболевания не являются, однако при их наличии стоит пройти обследование, поскольку болезнь тем лучше поддаётся лечению, чем раньше она обнаружена.

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Щитовидная железа, симптомы заболевания | Проблемы с щитовидкой