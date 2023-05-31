Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Грузинский депутат бьёт тревогу из-за скупки россиянами земли в Грузии
Как вырастить рассаду баклажанов самостоятельно?
Врач-гериатр Новосёлов развеял миф о кавказском долголетии
Белый дом: США не желают эскалации украинского конфликта в войну против Запада
Зоопсихолог объяснил, как понять, любит ли вас собака
Анисина закрыла рот связавшемуся с молодой блондинкой Джигурде: "Просит молчать"
Военкор Поддубный прокомментировал заявление США о летнем наступлении боевиков ВСУ
Врач из Черногорска лишился 800 тысяч рублей из-за того, что не поверил супруге
МК: ракета "Калибр" уничтожила в порту Одессы десантный корабль — носитель надводных беспилотников

"КЛОПС": Диетолог Давыдова посоветовала, как не допустить вздутия живота

1:09
Здоровье

Диетолог и нутрициолог Александра Давыдова рассказала, что нужно делать, чтобы не мучиться от вздутия живота.

"КЛОПС": Диетолог Давыдова посоветовала, как не допустить вздутия живота
Фото: world-woman.su

По словам эксперта, эта проблема может возникать из-за непереносимости отдельных продуктов, например, глютена или молока. Также во вздутии живота может быть виноваты сбои в работе ЖКТ, из-за которых еда переваривается не полностью.

"Может быть дисбиоз кишечника, когда даже полезные продукты, такие как овощи и фрукты, вызывают вздутие, потому что условно патогенной флоры много в кишечнике, а дружественной микрофлоры мало", — рассказала Давыдова, которую цитирует издание "КЛОПС".

Чтобы предупредить появление метеоризма, диетолог посоветовала отказаться от некоторых продуктов: молока, выпечки и сладостей. Также из этих соображений не стоит есть вечером перед сном фрукты или овощи с большим содержанием клетчатки.

Эксперт напомнила, что, помимо этого, вздутие живота может возникнуть в результате переедания, а также приёма пищи, в котором мясо сочетают с фруктами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вздутие живота – как понять причину
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане
От Гуревича до Нагиева: телеведущие, которые пропали с экранов после начала СВО
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Российские туристы пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
Эксперт раскрыл подробности удара по штабу ВСУ на острове в Киеве
Эксперт раскрыл подробности удара по штабу ВСУ на острове в Киеве
Последние материалы
Белый дом: США не желают эскалации украинского конфликта в войну против Запада
Зоопсихолог объяснил, как понять, любит ли вас собака
Анисина закрыла рот связавшемуся с молодой блондинкой Джигурде: "Просит молчать"
"КЛОПС": Диетолог Давыдова посоветовала, как не допустить вздутия живота
Военкор Поддубный прокомментировал заявление США о летнем наступлении боевиков ВСУ
Врач из Черногорска лишился 800 тысяч рублей из-за того, что не поверил супруге
Выращивание винограда: пошаговая инструкция
МК: ракета "Калибр" уничтожила в порту Одессы десантный корабль — носитель надводных беспилотников
Nihon Keizai: Россия может поблагодарить Запад за неожиданный подарок
Глава МИД Сергей Лавров: Россия не может терпеть на своих границах нацистский режим Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников