Диетолог и нутрициолог Александра Давыдова рассказала, что нужно делать, чтобы не мучиться от вздутия живота.
По словам эксперта, эта проблема может возникать из-за непереносимости отдельных продуктов, например, глютена или молока. Также во вздутии живота может быть виноваты сбои в работе ЖКТ, из-за которых еда переваривается не полностью.
"Может быть дисбиоз кишечника, когда даже полезные продукты, такие как овощи и фрукты, вызывают вздутие, потому что условно патогенной флоры много в кишечнике, а дружественной микрофлоры мало", — рассказала Давыдова, которую цитирует издание "КЛОПС".
Чтобы предупредить появление метеоризма, диетолог посоветовала отказаться от некоторых продуктов: молока, выпечки и сладостей. Также из этих соображений не стоит есть вечером перед сном фрукты или овощи с большим содержанием клетчатки.
Эксперт напомнила, что, помимо этого, вздутие живота может возникнуть в результате переедания, а также приёма пищи, в котором мясо сочетают с фруктами.
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