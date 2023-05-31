Психолог Наумова рассказала гражданам из РФ, как не поддаться панике на фоне тревожных новостей

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На фоне тревожных новостей легко впасть в панику, однако, есть несколько методов, как не довести себя до нервного истощения, сообщила в беседе с Pravda.Ru глава кабинета психолога Натальи Наумовой, детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Фото: pixabay.com

По словам эксперта, в первую очередь необходимо прекратить заниматься думскроллингом — искать плохие новости в Сети.

Нейроны в опасности!

Как уточнила Наумова, от психического состояния напрямую зависит физическое самочувствие.

"Важно помнить, что именно наши мысли формируют наши чувства. Если мы будем очень много нервничать, напрягаться, соответственно, у нас нейронные клетки будут погибать", — пояснила психолог.

Если от чувства паники и тревоги избавиться не получается, то следует физически представить, где она сконцентрирована.

Где прячется паника?

К примеру, у многих людей она проявляется ощущением кома в горле.

"Чувствуем, где находится наша тревога внутри нас, и представляем себе как комок в горле или что-то наподобие, представляем, как мы это уменьшаем-уменьшаем-уменьшаем просто в крупицу и у нас паника исчезает. Мы можем так сделать 5-10 раз, кому-то 15 раз нужно. После этого приходит спокойствие", — пояснила эксперт.

Отвлечься от плохих мыслей и отложить гаджет с тревожными новостями в сторону поможет физическая занятость. Как подчеркнула Наумова, нужно стать "полезным". Затеять уборку, помочь родным по хозяйству, заняться кулинарией или просто выйти на прогулку.

"Когда человек находится в напряжении, ему не надо лежать, замирать, заедать тревогу, а нужно двигаться. Тогда спокойнее становится — приходят и хорошие мысли в голову, и легче становится жить", — резюмировала психолог.

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