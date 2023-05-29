The Sun: врачи перечислили заболевания, о которых могут говорить три привкуса во рту

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У всех людей время от времени может возникать неприятный вкус во рту. Если данный симптом длится долго или появляется часто, это может указывать на ряд заболеваний, включая потенциально смертельные. Своими исследованиями поделились эксперты в статье для The Sun.

Фото: https://oir.mobi/

Например, постоянный сладкий вкус во рту может выступать признаком диабетического кетоацидоза. Данное заболевание возникает, когда организм находится в состоянии кетоза. Это означает, что клеткам не хватает глюкозы в качестве источника энергии, и они начинают использовать жиры. Симптомы заболевания включают усиленную жажду, сухой язык, частое мочеиспускание, а также тошноту и боль в животе.

Если во рту ощущается медный привкус крови, это может указывать на наличие опасных инфекций. Обычно это заболевания верхних дыхательных путей, например, тонзиллит. Такие инфекции сопровождаются сильным кашлем, и при отхаркивании мокроты небольшое количество крови попадает на вкусовые рецепторы.

Солёный вкус во рту обычно является признаком обезвоживания. Это указывает на то, что организм вырабатывает меньше слюны, поскольку старается сохранить больше воды. Однако данный симптом сопровождается и другими симптомами, такими как липкость во рту, сухость или боль в горле, а также затруднения при жевании или глотании. Комбинация данных симптомов может указывать на различные заболевания, включая инсульт, диабет, болезнь Альцгеймера, синдром Шегрена или ВИЧ.

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О чём говорит привкус соли во рту?