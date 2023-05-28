"РГ": врач Копосов перечислил гражданам РФ виды рака, от которых умирают чаще всего

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют виды рака, от которых люди умирают чаще всего. О них рассказал доктор медицинских наук Павел Копосов в интервью "Российской газете" ("РГ").

Фото: Fotodom.ru

Самые опасные виды заболевания — рак лёгких, бронхов и трахеи. Ежегодно от них умирают около 50 тысяч людей. Причиной смерти чаще всего выступает курение. Заболевание возникает у каждого седьмого любителя табака.

Второе место занимает рак желудка. Ежегодно от него погибают около 26 тысяч человек. Причиной заболевания выступает чрезмерное употребление алкоголя и переработанных мясных продуктов.

Следующими по смертности видами рака являются рак ободочной кишки и рак молочной железы. От них каждый год умирают 23 тысяч и 20 тысяч человек, соответственно.

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