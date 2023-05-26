Нутрициолог Деккер заявила о возможности похудеть без спорта, благодаря подсчёту калорий

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Ольга Деккер подтвердила, что подсчёт калорий может помочь сбросить лишний вес без спорта.

Фото: arcpublishing.com

По словам специалиста, похудению без физической активности способствует дефицит калорий: нужно тратить калорий больше, чем съедать. Чтобы его достичь, нужно есть небольшими порциями, включать в рацион низкокалорийные продукты, делая акцент на фрукты и овощи.

"Оптимальное количество калорий в день для женщин — 1200, для мужчин — 1500 калорий. Однако оно зависит от множества факторов, таких как рост, возраст, наличие или отсутствие тренировок", — подчеркнула Деккер в беседе с изданием "Лента.ру".

Чтобы снизить риск срыва во время диеты, врач посоветовала иногда баловать себя любимыми сладостями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.