Нутрициолог Ольга Деккер подтвердила, что подсчёт калорий может помочь сбросить лишний вес без спорта.
По словам специалиста, похудению без физической активности способствует дефицит калорий: нужно тратить калорий больше, чем съедать. Чтобы его достичь, нужно есть небольшими порциями, включать в рацион низкокалорийные продукты, делая акцент на фрукты и овощи.
"Оптимальное количество калорий в день для женщин — 1200, для мужчин — 1500 калорий. Однако оно зависит от множества факторов, таких как рост, возраст, наличие или отсутствие тренировок", — подчеркнула Деккер в беседе с изданием "Лента.ру".
Чтобы снизить риск срыва во время диеты, врач посоветовала иногда баловать себя любимыми сладостями.
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