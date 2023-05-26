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Врач-офтальмолог Шилова заявила о дефиците контактных линз в РФ из-за санкций США

1:13
Здоровье

Американские компании, занимающиеся поставками контактных линз, планируют приостановить импорт своей продукции в РФ из-за новых санкций.

Врач-офтальмолог Шилова заявила о дефиците контактных линз в РФ из-за санкций США
Фото: pro.rbc.ru

По словам врача-офтальмолога Татьяны Шиловой, сегодня в России порядка трети людей пользуются контактными линзами. Она уверена, что ограничения со стороны США сильно повлияют на российскую офтальмологию.

"Американские поставщики занимают около 95% рынка контактных и интраокулярных линз в РФ. Помимо этого, есть зависимость и в оборудовании для офтальмохирургии. Дефицит контактных линз ощущается уже сейчас. Больше всего страдают люди, у которых диоптрии выходят за пределы стандартных", — заявила Шилова в беседе с изданием "Вечерняя Москва".

Специалист отметила, что уже прорабатывается вопрос параллельного импорта. Продукцию планируют поставлять из третьих стран. Однако для налаживания данного процесса понадобится несколько месяцев, поэтому Шилова порекомендовала россиянам как можно скорее прибегнуть к лазерной коррекции зрения, чтобы навсегда избавиться от контактных линз.

 

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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