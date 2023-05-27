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Топ-5 продуктов, которые старят вашу кожу

2:21
Здоровье

Ваша мягкая кожа и молодость зависят не только от дорогостоящих кремов, но и в основном от вашего рациона питания. Диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова в интервью "Известиям" отметила, что определённые продукты буквально способны увеличить ваш возраст, вызывая отёчность и появление морщин. Она перечислила эти продукты и рекомендовала исключить их из своего рациона.

Топ-5 продуктов, которые старят вашу кожу
Фото: https://laser-estetimed.pl/

Фруктовые соки

По мнению Тихомировой, как упакованные, так и свежевыжатые фруктовые соки являются вредными.

"При потреблении одной порции сока, примерно 300 г, мы получаем около 45 г сахара (это примерно 9 чайных ложек сахара). Избыток сахара способствует набору веса и ускоряет процесс старения кожи", — подчеркнула диетолог.

Полуфабрикаты

Глубокая переработка и полуфабрикаты, такие как колбаса и сосиски, имеют негативное влияние на состояние кожи.

Углеводные продукты

Также в список были внесены продукты с высоким содержанием углеводов, такие как сладости, рис, картофель и другие крупы, потребляемые в больших количествах.

"Избыток углеводов в организме приводит к ожирению, лишнему весу и отёчности", — отметила врач.

Жирные салаты

Майонезные соусы, жирные салаты (мимоза, оливье, селёдка под шубой) и тяжёлые белковые блюда (курица в майонезе или соусе с высоким содержанием жира) — все эти продукты неприродного происхождения негативно влияют на ваше здоровье и внешность.

Солёные продукты

Солёная рыба, чипсы, снеки — всё это крайне вредно.

"Излишек соли задерживает жидкость и вызывает отёчность лица, особенно если потреблять солёные продукты перед сном. А значительная отёчность делает ваше лицо усталым, непривлекательным и может придать вам несколько лет по внешнему виду", — приводит слова диетолога источник.

"Если вы хотите выглядеть более привлекательно, стремитесь употреблять простую пищу. Например, вместо жареной котлеты предпочтительнее выбрать кусок мяса, а вместо плова — немного отварного картофеля", — подводит итоги врач.

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10 продуктов продлевающих молодость, замедляется появление морщин.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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