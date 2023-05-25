Избыточный вес может быть результатом гормональных нарушений, которые не поддаются устранению путём изменения образа жизни. К такому выводу пришёл врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито.
Особое внимание он уделил роли стрессового гормона кортизола в этом процессе. Повышенный уровень кортизола, как отмечает специалист, часто является причиной накопления жира в области живота у людей, которые не имеют проблем со своим весом и не злоупотребляют пищей.
Алексей Жито рассказал журналу Marie Claire, что переизбыток кортизола может привести к разрушению мышечной ткани и одновременному скапливанию жира в области живота. Это явление наблюдается в особенности у людей, находящихся в состоянии хронического стресса, постоянного напряжения, а также страдающих от бессонницы, отёков и варикозных вен. Если у человека возникает резкое увеличение веса и увеличение объёма живота, рекомендуется проверить уровень гормонов в крови.
Эксперт подчёркивает, что переизбыток кортизола является одной из причин проблемы лишнего веса. В связи с этим, изменение образа жизни, включающее правильное питание и физическую активность, может не всегда давать ожидаемый результат. Поэтому важно обратить внимание на гормональный фон и при необходимости проконсультироваться с врачом, чтобы найти оптимальное решение проблемы лишнего веса, основанное на комплексном подходе к здоровью и благополучию.
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