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Врач Жито: лишний вес может быть следствием переизбытка кортизола

1:38
Здоровье

Избыточный вес может быть результатом гормональных нарушений, которые не поддаются устранению путём изменения образа жизни. К такому выводу пришёл врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито.

Врач Жито: лишний вес может быть следствием переизбытка кортизола
Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

Особое внимание он уделил роли стрессового гормона кортизола в этом процессе. Повышенный уровень кортизола, как отмечает специалист, часто является причиной накопления жира в области живота у людей, которые не имеют проблем со своим весом и не злоупотребляют пищей.

Алексей Жито рассказал журналу Marie Claire, что переизбыток кортизола может привести к разрушению мышечной ткани и одновременному скапливанию жира в области живота. Это явление наблюдается в особенности у людей, находящихся в состоянии хронического стресса, постоянного напряжения, а также страдающих от бессонницы, отёков и варикозных вен. Если у человека возникает резкое увеличение веса и увеличение объёма живота, рекомендуется проверить уровень гормонов в крови.

Эксперт подчёркивает, что переизбыток кортизола является одной из причин проблемы лишнего веса. В связи с этим, изменение образа жизни, включающее правильное питание и физическую активность, может не всегда давать ожидаемый результат. Поэтому важно обратить внимание на гормональный фон и при необходимости проконсультироваться с врачом, чтобы найти оптимальное решение проблемы лишнего веса, основанное на комплексном подходе к здоровью и благополучию.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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