Звёздный диетолог прокомментировал похудение Гарика Харламова

Гарик Харламов избавился за лето от лишних 17 килограммов. Звезда Comedy Club не рассказывает о том, как ему удалось похудеть. При этом комик открыл сеть заведений общепита, где продают хотдоги. Публика шутит, что юморист решил откормить всю страну, чтобы казаться на фоне других стройнее. Звёздный диетолог оценил достижения Харламова, который действительно стал выглядеть значительно лучше.

Есть предположение, что на комика положительно отразился роман со звездой фильма "Гусар" Катериной Ковальчук.

Звёздный врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва прокомментировала старания сорокалетнего Харламова стать стройнее.

"Человек старше 35 лет должен перестать экспериментировать над своим здоровьем и, приняв решение, последовательно менять свою жизнь, полюбить здоровые продукты, рационально питаться, стать приверженцем физической активности, поддерживать форму, позитивно мыслить, не экономить на сне, проходить чек-апы, принимать витаминно-минеральные комплексы во избежание дефицита витаминов, — цитирует слова диетолога NEWS. ru.

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