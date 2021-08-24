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Макс Фадеев похвалил постройневшего Гарика Харламова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев, который сам ведёт беспощадную борьбу с лишними килограммами, восхитился тем, насколько Гарик Харламов преобразился после развода с Асмус.

Макс Фадеев похвалил постройневшего Гарика Харламова

Гарику приписывают роман с коллегой по фильму "Гусар" актрисой Катериной Ковальчук. Парочка уже вместе отдыхала в Сочи. В светской тусовке говорят о том, что Харламов не разлучен с Катериной, которая по типажу очень напоминает Кристину Асмус. Девушка такая же миниатюрная и изящная, как и бывшая жена Гарика.

Комик недавно открыл свою сеть общепита, где намерен продавать хот-доги.

На фоне того, что юморист собирается накормить всех нездоровой пищей, которая негативно сказывается на фигуре, сам он заметно постройнел.

Звезда "Comedy Club" решил ненавязчиво похвастаться результатом похудения. Комик пока не показывает фигуру полностью, зато по лицу заметно, что Гарик хорошо скинул в весе.

"Видел в Инсте такие посты, думаю такой же долбануть. Просто типа твоя фотка и надпись а ля "Всем хорошего вечера и настроения" …. Ну вот. Всем хорошего вечера и настроения!" — написал Гарик под селфи.

Подписчики тут же заметили перемены к лучшему во внешности юмориста.

"Тебе на пользу развод брат! Ты красавчик!" — написал продюсер Максим Фадеев.

Гоша Куценко был очень оригинален в своих пожеланиях.

"Отвратительного тебе алкогольно-запойного вечера!!! И проснуться тебе в караоке! Голым! Без денег ! Даже на метро!" — прокомментировал снимок Гоша.

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