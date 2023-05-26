Учёные рассказали, как отсутствие завтрака влияет на иммунитет

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Со ссылкой на журнал Immunity, в котором опубликовано исследование, американские учёные раскрыли влияние отсутствия регулярного завтрака на иммунную систему человека.

Фото: pixabay.com

Специалисты из Медицинского центра Маунт-Синай пришли к выводу, что пропускание завтрака негативно сказывается на иммунитете человека.

Это заключение основано на результатах эксперимента, проведённого на группе мышей, которые были разделены на две категории. Одна группа получала пищу сразу после пробуждения, в то время как другой группе не предоставляли никакой пищи. Анализ крови грызунов явно показал, что количество лейкоцитов у мышей, которые не получали завтрак, снизилось на 90%, что привело к ослаблению их защитной системы от инфекций.

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