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Учёные рассказали, как отсутствие завтрака влияет на иммунитет

0:49
Здоровье

Со ссылкой на журнал Immunity, в котором опубликовано исследование, американские учёные раскрыли влияние отсутствия регулярного завтрака на иммунную систему человека.

Учёные рассказали, как отсутствие завтрака влияет на иммунитет
Фото: pixabay.com

Специалисты из Медицинского центра Маунт-Синай пришли к выводу, что пропускание завтрака негативно сказывается на иммунитете человека.

Это заключение основано на результатах эксперимента, проведённого на группе мышей, которые были разделены на две категории. Одна группа получала пищу сразу после пробуждения, в то время как другой группе не предоставляли никакой пищи. Анализ крови грызунов явно показал, что количество лейкоцитов у мышей, которые не получали завтрак, снизилось на 90%, что привело к ослаблению их защитной системы от инфекций.

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Что будет, если перестать завтракать на 30 дней?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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