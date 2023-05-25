Случаев перелома полового члена не так много, но всё же они встречаются в практике, сообщает уролог Мануэль Забитцер в своём Telegram-канале.
Он отмечает, что это тяжёлая травма, которая может привести к импотенции, если медицинская помощь не будет оказана своевременно. Поэтому счёт идёт буквально на минуты.
"Такое я встречал редко, но всё же метко. Это повреждение вызывает разрыв белочной оболочки, которая покрывает наполненные кровью пещеристые тела", — пишет специалист.
Помощь мужчине должна быть оказана неотложно, это, вероятнее всего, будет хирургическое вмешательство. Примерно 50% случаев с переломом полового члена заканчиваются постоянным искривлением органа, болью во время полового акта, импотенцией и повреждением уретры.
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