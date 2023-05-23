DM: после суточного секс-марафона немец попал в больницу с некрозом пениса

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В Италии 50-летний турист из Германии устроил сексуальный марафон с женой на целые сутки и попал в больницу с некрозом полового органа, сообщили СМИ. Мужчине грозит ампутация пениса.

Фото: pixabay.com

Согласно информации, мужчина смешал запрещённые вещества с таблетками "Виагры" и угодил в больницу с повреждениями.

"50-летний немец, имя которого не называется, находится в тяжёлом состоянии в больнице в Гроссето после того, как занимался сексом под воздействием наркотиков в течение примерно 24 часов", — передаёт Daily Mirror.

Как уточняет издание, немцу стало плохо и он попал в больницу. Через неделю госпитализации состояние резко ухудшилось и начался некроз тканей полового органа.