В Италии 50-летний турист из Германии устроил сексуальный марафон с женой на целые сутки и попал в больницу с некрозом полового органа, сообщили СМИ. Мужчине грозит ампутация пениса.
Согласно информации, мужчина смешал запрещённые вещества с таблетками "Виагры" и угодил в больницу с повреждениями.
"50-летний немец, имя которого не называется, находится в тяжёлом состоянии в больнице в Гроссето после того, как занимался сексом под воздействием наркотиков в течение примерно 24 часов", — передаёт Daily Mirror.
Как уточняет издание, немцу стало плохо и он попал в больницу. Через неделю госпитализации состояние резко ухудшилось и начался некроз тканей полового органа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.