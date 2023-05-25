Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиянка в Турции рассказала об ужасном состоянии самого популярного у туристов из РФ пляжа
Тревел-блогер из РФ пожаловался на низкий уровень сервиса и мошеннические схемы в Таиланде
Не из-за алкоголя: почему потеют стёкла в машине
Политолог Журавлёв: Запад угрожает Сербии проблемами с Косово, настраивая против России
РИА Новости: численность войск ВС Великобритании сокращают и намерены вернуть на 200 лет назад
Завоз мигрантов не позволяет справиться с "вымиранием" Хабаровского края
WSJ: ВСУ бросали в Артёмовск неподготовленных солдат для сохранения обученных Западом бригад
Сексолог Тамара Мальцева назвала женщинам РФ неочевидное правило для достижения оргазма
Военкор Руденко: ситуация с Залужным всем понятна, следующий — Зеленский

В Московской области выросли показатели выявления рака молочной железы на ранней стадии

0:43
Здоровье

В пресс-служба Минздрава Московской области сообщили о масштабной работе учреждений по борьбе с онкологическими заболеваниями. Отмечается, что 70% случаев рака молочной железы удаётся распознать заболевание на ранних стадиях развития.

В Московской области выросли показатели выявления рака молочной железы на ранней стадии
Фото: flipboard.com

Сообщается, что с прошлого года жительницы МО старше 40 лет имеют возможность самостоятельно записаться к узкому специалисту и получить качественную и своевременную диагностику заболевания.

В ведомстве подчеркнули, что россиянкам необходимо проходить диспансеризацию и сдавать анализы, так как раннее выявление опухоли способствует своевременному началу лечения. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе

Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила три источника несжигаемого жира, которые часто встречаются в рационе россиян.

Эндокринолог Екатерина Янг назвала три источника несжигаемого жира на столе
Разведывательный корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ был атакован беспилотниками в Чёрном море
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
Как справиться с повышением артериального давления, рассказал врач-кардиолог
О том, как оценить оставшуюся продолжительность жизни, рассказала кардиолог Кореневич
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Держали под руки: Диана Гурцкая простилась с Петром Кучеренко
На Западе испугались массового производства Т-90М в РФ: "Броня прочнее"
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкаю прячут на панихиде по мужу
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкаю прячут на панихиде по мужу
Последние материалы
Завоз мигрантов не позволяет справиться с "вымиранием" Хабаровского края
WSJ: ВСУ бросали в Артёмовск неподготовленных солдат для сохранения обученных Западом бригад
Сексолог Тамара Мальцева назвала женщинам РФ неочевидное правило для достижения оргазма
Военкор Руденко: ситуация с Залужным всем понятна, следующий — Зеленский
Кива: "Идёт активная работа по переходу части западной Украины под контроль Польши"
Питание перед тренировкой: что, сколько и когда можно есть
Сорокин: Запад скрытно готовит план "Б" по Украине, который очень не понравится Зеленскому
Представитель СДЭК заявил о подорожании товаров для дачи: "Возрастает спрос"
Марочко: В Харьковской области женщина подорвалась на противотанковой мине ВСУ
Spiegel: за атакой дронов на Кремль стоят украинские спецслужбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников