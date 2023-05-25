В пресс-служба Минздрава Московской области сообщили о масштабной работе учреждений по борьбе с онкологическими заболеваниями. Отмечается, что 70% случаев рака молочной железы удаётся распознать заболевание на ранних стадиях развития.
Сообщается, что с прошлого года жительницы МО старше 40 лет имеют возможность самостоятельно записаться к узкому специалисту и получить качественную и своевременную диагностику заболевания.
В ведомстве подчеркнули, что россиянкам необходимо проходить диспансеризацию и сдавать анализы, так как раннее выявление опухоли способствует своевременному началу лечения. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".
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