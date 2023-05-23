Врач-онколог Павел Черных перечислил симптомы рака толстой кишки, при выявлении которых необходимо обязательно обратиться в больницу.
По его словам, в последнее время возросло количество пациентов до 55 лет с колоректальным раком. В интервью изданию "МедикФорум" специалист назвал главные признаки этой разновидности онкологии:
Черных посоветовал россиянам никогда не игнорировать эти симптомы. Если человек подозревает у себя рак толстой кишки, ему следует срочно сходить на приём к врачу и сдать необходимые анализы, резюмировал эксперт.
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