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Онколог Черных назвал симптомы рака толстой кишки, которые никогда нельзя игнорировать

0:54
Здоровье

Врач-онколог Павел Черных перечислил симптомы рака толстой кишки, при выявлении которых необходимо обязательно обратиться в больницу.

Онколог Черных назвал симптомы рака толстой кишки, которые никогда нельзя игнорировать
Фото: pixabay.com

По его словам, в последнее время возросло количество пациентов до 55 лет с колоректальным раком. В интервью изданию "МедикФорум" специалист назвал главные признаки этой разновидности онкологии:

  • Появление крови в стуле;
  • Тонкий стул в виде узкой ленточки;
  • Резкая и беспричинная потеря веса;
  • Наличие болевых ощущений в области живота;
  • Потливость в тёмное время суток;
  • Запоры или диарея;
  • Слабость и усталость.

Черных посоветовал россиянам никогда не игнорировать эти симптомы. Если человек подозревает у себя рак толстой кишки, ему следует срочно сходить на приём к врачу и сдать необходимые анализы, резюмировал эксперт.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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