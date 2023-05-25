Роскачество назвало полезные продукты для суставов и хрящей

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Со временем суставы у людей подвергаются износу, что затрудняет движение. Поэтому важно знать, какие продукты полезны для суставов и хрящей. Эксперты Роскачества определили лучшие продукты, способные предотвратить, замедлить или облегчить заболевания суставов.

Фото: prekrasnaja.com

По мнению специалистов, воспаление часто становится причиной боли в суставах, поэтому в рацион следует включать продукты, способствующие его снижению. Среди них ягоды:

вишня,

черника,

ежевика,

клубника,

малина.

Они снижают окислительный стресс, который является потенциальной причиной воспаления. Красный перец (чили) богат витамином С, который помогает организму синтезировать коллаген. Коллаген в свою очередь является основой хрящей, сухожилий и связок. Кроме того, витамин С содержится в большом количестве в цитрусовых.

Помимо этого, существует множество полезных для суставов питательных веществ, включая кальций, витамин D и особенно Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в лососе. Грецкие орехи также являются значительным источником Омега-3 жирных кислот, однако они имеют высокую калорийность, поэтому рекомендуется употреблять не более горсти в день.

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Топ-6 супер продуктов для суставов (Срочно включите в рацион)