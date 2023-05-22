Офтальмолог перечислила глазные капли, которые могут нанести вред зрению

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-офтальмолог Ильмира Газизова рассказала, какие капли для глаз несут больше вреда, чем пользы.

Фото: pro.rbc.ru

Газизова объяснила, что следует отказаться от глазных капель с добавлением экстрактов растений. Особенно опасны, по её словам, капли с содержанием борной кислоты и других консервантов.

Ранее офтальмолог Елена Акимова порекомендовала в ясный летний день надевать детям солнцезащитные очки.

"Капли на основе трав могут вызвать у любого пациента аллергические реакции. Причем не только глаз, но и всего организма. Это касается всех капель на основе сока растений", — цитирует Газета.Ru слова медика.

Настороженно врач призвала относиться к каплям с добавлением алоэ и смолы кедра, которая может содержать едкие эфиры.

Газизова посоветовала покупать капли только в аптеках.

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