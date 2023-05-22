Врач-офтальмолог Ильмира Газизова рассказала, какие капли для глаз несут больше вреда, чем пользы.
Газизова объяснила, что следует отказаться от глазных капель с добавлением экстрактов растений. Особенно опасны, по её словам, капли с содержанием борной кислоты и других консервантов.
Ранее офтальмолог Елена Акимова порекомендовала в ясный летний день надевать детям солнцезащитные очки.
"Капли на основе трав могут вызвать у любого пациента аллергические реакции. Причем не только глаз, но и всего организма. Это касается всех капель на основе сока растений", — цитирует Газета.Ru слова медика.
Настороженно врач призвала относиться к каплям с добавлением алоэ и смолы кедра, которая может содержать едкие эфиры.
Газизова посоветовала покупать капли только в аптеках.
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