Pravda: одна известная пряность избавляет от зубной боли

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Раньше гвоздику довольно редко применяли в кулинарии. Пряность использовали для того, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта. Однако позже выяснилось, что эфирные масла и дубильные вещества, которые содержатся в высушенных нераскрывшихся бутонах растения, оказывают антисептическое действие.

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Гвоздика помогает облегчить зубную боль благодаря дезинфекционным и антибактериальным свойствам. Также пряность предотвращает распространение инфекции в случае воспаления десны. Эксперты рекомендуют жевать один-два бутона на протяжении некоторого времени и выплюнуть.

"Гвоздика оказывает буквально магическое действие из-за содержания большого количества эфирных масел. Прежде всего, вещество эвгенол. Также в гвоздике содержатся смолы, дубильные вещества и флавоноиды. Этот уникальный набор веществ делает гвоздику столь ценным и эффективным природным лекарством", — сообщается в материале издания Pravda.

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