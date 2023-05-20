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Онколог Копосов проинформировал граждан РФ о симптомах онкологического заболевания

1:36
Здоровье

Рак представляет серьёзную опасность, так как его симптомы часто неспецифичны. Поэтому при обращении к врачу с какими-либо жалобами важно исключить онкологию. О том, как может быть замаскирован рак, рассказал онколог, заместитель директора Института онкологии EMC Павел Копосов.

Онколог Копосов проинформировал граждан РФ о симптомах онкологического заболевания
Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

"Чаще всего рак можно перепутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта", — сообщил эксперт "Российской газете".

Признаками развития злокачественной опухоли могут быть тошнота, рвота, изжога, нарушение стула, вздутие живота, боли в различных отделах желудка или кишечника, потеря веса и так далее. При появлении симптомов следует обратиться к врачу, сделать гастроскопию и колоноскопию, а лучше — КТ или МРТ.

Навязчивый кашель, осиплость голоса, изменение его тембра, боль в области грудной клетки, затруднённое дыхание, ощущение "кома" в горле, трудности с проглатыванием пищи могут говорить о развитии онкологии. В то же время данные симптомы являются признаками неонкологических заболеваний. При подобных проявлениях следует пройти КТ или МРТ.

Копосов отмечает, что также должны насторожить трудности с мочеиспусканием, частые позывы в туалет, выделения из половых органов, тянущие боли внизу живота, нарушение менструального цикла и так далее. В то же время некоторые симптомы являются следствиями банальных простудных заболеваний.

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Основные симптомы рака. Как распознать онкологию?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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