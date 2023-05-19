Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин рассказал о своих концертах для участников СВО на Украине
Кедми: генерал США, обещавший помочь Украине с "Железным куполом", бездарен
Турпром: турист из России был удивлён ценами в столовой в центре Стамбула
Как обычный лист бумаги поможет найти неисправности в автомобиле
Канал Channel 4 выпустит мини-сериал о судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
Эколог Менжерицкий назвал главную опасность роста радиации для Европы: "Это катастрофа"
Отреставрированный концепт Hyundai Pony Coupe дебютирует в Италии
МК: полковник Кошкин проинформировал об истинной цели поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму
Советник Зеленского Подоляк: Киев не собирается замораживать конфликт на Украине

Гастроэнтеролог рассказала, кому опасно есть много черешни

1:35
Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала, чем полезна черешня, и кому не следует есть слишком много этой сладкой ягоды.

Гастроэнтеролог рассказала, кому опасно есть много черешни
Фото: pixabay.com

Врач напомнила, что черешня — очень полезная ягода, в ней очень много полезных микроэлементов: витамины B1, B2, С, E, PP, аскорбиновая кислота, железо, йод, хром, фосфор, калий.

Например, хром, содержащийся в этих ягодах, помогает нормализовать уровень сахара в крови, в то время как витамины группы В принимают непосредственное участие в активизации обмена веществ.

"Кроме того, в черешне много пектинов, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшить перистальтику кишечника. А легкий мочегонный эффект черешни оказывает хорошее влияние при гипертонии и отеках", — рассказала Кашух в беседе с "Известиями".

Также черешня славится своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами благодаря высокому содержанию антоцианов. А ещё эта вкусная ягода содержит очень мало калорий, всего 50-80 ккал на 100 г, поэтому её можно есть в больших количествах безо всякого вреда для фигуры.

Единственная категория людей, которым не следует слишком увлекаться черешней — это диабетики, потому что в этой ягоде много сахара — 11-12 г на 100 г продукта, предостерегла врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что творит ЧЕРЕШНЯ с организмом?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Появилась новая информация о пропавшем главкоме ВСУ Залужном
Новые факты пыток российских военных в украинском плену сообщили в СК
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Последние материалы
Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин рассказал о своих концертах для участников СВО на Украине
Кедми: генерал США, обещавший помочь Украине с "Железным куполом", бездарен
Турпром: турист из России был удивлён ценами в столовой в центре Стамбула
Канал Channel 4 выпустит мини-сериал о судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
Как обычный лист бумаги поможет найти неисправности в автомобиле
"Людей должно быть меньше": Scientific American об условии "счастливого будущего"
Эколог Менжерицкий назвал главную опасность роста радиации для Европы: "Это катастрофа"
Отреставрированный концепт Hyundai Pony Coupe дебютирует в Италии
МК: полковник Кошкин проинформировал об истинной цели поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму
Советник Зеленского Подоляк: Киев не собирается замораживать конфликт на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников