Гастроэнтеролог рассказала, кому опасно есть много черешни

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала, чем полезна черешня, и кому не следует есть слишком много этой сладкой ягоды.

Фото: pixabay.com

Врач напомнила, что черешня — очень полезная ягода, в ней очень много полезных микроэлементов: витамины B1, B2, С, E, PP, аскорбиновая кислота, железо, йод, хром, фосфор, калий.

Например, хром, содержащийся в этих ягодах, помогает нормализовать уровень сахара в крови, в то время как витамины группы В принимают непосредственное участие в активизации обмена веществ.

"Кроме того, в черешне много пектинов, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшить перистальтику кишечника. А легкий мочегонный эффект черешни оказывает хорошее влияние при гипертонии и отеках", — рассказала Кашух в беседе с "Известиями".

Также черешня славится своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами благодаря высокому содержанию антоцианов. А ещё эта вкусная ягода содержит очень мало калорий, всего 50-80 ккал на 100 г, поэтому её можно есть в больших количествах безо всякого вреда для фигуры.

Единственная категория людей, которым не следует слишком увлекаться черешней — это диабетики, потому что в этой ягоде много сахара — 11-12 г на 100 г продукта, предостерегла врач.

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