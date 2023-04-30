Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, почему шашлыки нельзя запивать алкоголем.
По словам специалиста, сочетание шашлыка и спиртных напитков вредит всем органам и системам организма, но сильнее всего "бьёт" по поджелудочной железе.
"Под действием спиртного хуже всасываются витамины, а дуэт жирного мяса и алкоголя повышает риск повреждения поджелудочной железы", — сказала Кашух, которую цитирует "Доктор Питер".
Врач напомнила, что спиртное обезвоживает организм, а вместе с водой его покидают и жизненно важные минералы: кальций, цинк, калий, магний.
Гастроэнтеролог подчеркнула, что сочетание жареного мяса и алкоголя сильнее всего вредит лицам, имеющими проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также страдающими заболеваниями ЖКТ. Чтобы как-то уменьшить отрицательное влияние на организм такой жирной пищи, как шашлыки, эксперт посоветовала жарить не свинину, а курицу или говядину, и отдавать предпочтение не покупному маринаду, а приготовленному самостоятельно.
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