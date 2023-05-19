MF: нутрициолог Строков дал три совета по улучшению качества жизни

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал, что с возрастом система удаления клеточных отходов в нашем организме — аутофагия, замедляющая скорость нашего старения, начинает работать хуже. Однако в силах каждого человека предпринять простые шаги по активизации этой системы, тем самым активизировав аутофагическое голодание и улучшив качество жизни.

Фото: experto.de

Эксперт дал три простых совета, которые помогут лучше себя чувствовать даже в преклонном возрасте.

Во-первых, Строков посоветовал больше спать, потому что сон вызывает непреднамеренное аутофагическое голодание. Второй совет специалиста — начать приседать, что помогает поддерживать скелетные мышцы в тонусе, снизив тем самым риск остеопороза, неподвижности и переломов после падений.

Также врач посоветовал регулярно делать простое упражнение, которое заключается в приседании и поднятии с пола. Такое несложное движение при условии постоянного выполнения улучшает баланс тела и укрепляет его нижнюю часть.

В-третьих, нутрициолог посоветовал начать принимать диетический спермидин. Это вещество, которое есть в грудном молоке и сперме. Оно помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний с летальным исходом.

"Самый простой способ ввести спермидин в свой рацион — это использовать грибы шитаке или пищевую добавку", — пояснил Строков в беседе с изданием "МедикФорум".

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