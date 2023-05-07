Диетолог Игорь Строков сообщил, что некоторые продукты могут защитить от колоректального рака. Рыба является отличным источником жирных кислот омега-3, которые обладают сильными противовоспалительными свойствами, пишет "Медикфорум".
Клетчатка, которая содержится во фруктах и овощах, предотвращает запоры и уменьшает риск развития рака кишечника. В рацион также следует включать орехи и семена, которые богаты витамином Е. Продукты с высоким содержанием кальция рекомендуется есть каждый день, поскольку они предотвращают чрезмерный рост клеток в кишечнике.
"Было показано, что кальций предотвращает гиперпролиферацию толстой кишки (чрезмерный рост клеток) и стимулирует апоптоз толстой кишки (разрушение мёртвых или повреждённых клеток толстой кишки)", — отмечает Строков.
Ферментированные продукты, которые содержат большое количество бактерий, могут использоваться как пробиотики. Они полезны для кишечника, поскольку активно взаимодействуют с питательными веществами с образованием метаболитов, влияющими на работу иммунной системы.
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