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Марина Лебедева

Рыба иглобрюх как диковинка в аквариуме и деликатес с риском для жизни

3:13
Зоосфера » Рыбы

Вы очарованы экзотической рыбой иглобрюх (она же фугу, собака, диодонт или фахак)? Если да, то вы не одиноки. Эти рыбы, известные своими уникальными защитными механизмами и причудливым внешним видом, пользуются большой популярностью у любителей аквариумов.

Рыба иглобрюх как диковинка в аквариуме и деликатес с риском для жизни
Фото: pixabay.com

Иглобрюхи, или тетраодоны (лат. Tetraodon) — род лучепёрых рыб семейства иглобрюховых отряда иглобрюхообразных. Распространены в пресных водоёмах Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, прибрежных водах Индийского океана и Океании. Общая длина тела достигает от 5 до 67 см. 

Виды иглобрюхих рыб многочисленны

Знаете ли вы, что существует более 120 различных видов иглобрюхих рыб? Большинство из них — морские рыбы, но некоторые встречаются в солоноватой воде, а другие — в пресной.

Рыбы иглобрюхи считаются деликатесом

Несмотря на то что большинство иглобрюхов ядовиты для хищников и человека, в таких странах, как Китай, Япония и Корея, они считаются кулинарным деликатесом. Специально обученные повара знают, как безопасно их подавать, но риск все равно остается значительным.

Токсин в рыбе иглобрюх может быть смертельно опасным

Токсин в рыбе иглобрюх, называемый тетродотоксином, содержится во всем ее теле и вырабатывается бактериями. Иглобрюхи, которые были выращены в среде, свободной от бактерий, не производят токсин. Тем не менее эффект онемения от токсина при употреблении рыбы в пищу — это и есть привлекательность употребления рыбы иглобрюх. Даже при правильном приготовлении квалифицированным поваром около полудюжины посетителей ресторанов ежегодно умирают от парализующего эффекта, вызванного употреблением рыбы иглобрюх.

У иглобрюхих рыб нет чешуи

У иглобрюхих рыб нет чешуи, вместо этого у них есть шипы, которые могут быть скрыты до тех пор, пока они не надуются. Поскольку у них нет чешуи, они более чувствительны к колебаниям воды и подвержены большему риску заболеваний. Владельцу рыбы важно обеспечить отличное качество воды и регулярно проверять уровень нитритов, нитратов и аммиака в аквариуме.

У иглобрюхих рыб есть зубы

Знаете ли вы, что у иглобрюхов есть зубы? На самом деле, у них есть четыре зуба, которые постоянно растут и должны стачиваться во время еды и жевания.

Иглобрюхие рыбы — отличные прыгуны

Рыбы иглобрюхи — удивительно хорошие прыгуны и могут выпрыгивать из воды в несколько раз больше длины своего тела. Если у вас в аквариуме живет иглобрюх, обязательно накройте его, чтобы он не выпрыгнул.

Рыбы иглобрюхи недолговечны

Хотя продолжительность жизни иглобрюхов варьируется в зависимости от вида, большинство из них живет всего несколько лет. Самая большая продолжительность жизни, зарегистрированная для иглобрюхов в неволе, составляла 20 лет.

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Рыба фугу - деликатес с риском для жизни
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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