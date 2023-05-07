Вы очарованы экзотической рыбой иглобрюх (она же фугу, собака, диодонт или фахак)? Если да, то вы не одиноки. Эти рыбы, известные своими уникальными защитными механизмами и причудливым внешним видом, пользуются большой популярностью у любителей аквариумов.
Иглобрюхи, или тетраодоны (лат. Tetraodon) — род лучепёрых рыб семейства иглобрюховых отряда иглобрюхообразных. Распространены в пресных водоёмах Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, прибрежных водах Индийского океана и Океании. Общая длина тела достигает от 5 до 67 см.
Знаете ли вы, что существует более 120 различных видов иглобрюхих рыб? Большинство из них — морские рыбы, но некоторые встречаются в солоноватой воде, а другие — в пресной.
Несмотря на то что большинство иглобрюхов ядовиты для хищников и человека, в таких странах, как Китай, Япония и Корея, они считаются кулинарным деликатесом. Специально обученные повара знают, как безопасно их подавать, но риск все равно остается значительным.
Токсин в рыбе иглобрюх, называемый тетродотоксином, содержится во всем ее теле и вырабатывается бактериями. Иглобрюхи, которые были выращены в среде, свободной от бактерий, не производят токсин. Тем не менее эффект онемения от токсина при употреблении рыбы в пищу — это и есть привлекательность употребления рыбы иглобрюх. Даже при правильном приготовлении квалифицированным поваром около полудюжины посетителей ресторанов ежегодно умирают от парализующего эффекта, вызванного употреблением рыбы иглобрюх.
У иглобрюхих рыб нет чешуи, вместо этого у них есть шипы, которые могут быть скрыты до тех пор, пока они не надуются. Поскольку у них нет чешуи, они более чувствительны к колебаниям воды и подвержены большему риску заболеваний. Владельцу рыбы важно обеспечить отличное качество воды и регулярно проверять уровень нитритов, нитратов и аммиака в аквариуме.
Знаете ли вы, что у иглобрюхов есть зубы? На самом деле, у них есть четыре зуба, которые постоянно растут и должны стачиваться во время еды и жевания.
Рыбы иглобрюхи — удивительно хорошие прыгуны и могут выпрыгивать из воды в несколько раз больше длины своего тела. Если у вас в аквариуме живет иглобрюх, обязательно накройте его, чтобы он не выпрыгнул.
Хотя продолжительность жизни иглобрюхов варьируется в зависимости от вида, большинство из них живет всего несколько лет. Самая большая продолжительность жизни, зарегистрированная для иглобрюхов в неволе, составляла 20 лет.
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