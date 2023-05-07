Рыба иглобрюх как диковинка в аквариуме и деликатес с риском для жизни

3:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Рыбы

Вы очарованы экзотической рыбой иглобрюх (она же фугу, собака, диодонт или фахак)? Если да, то вы не одиноки. Эти рыбы, известные своими уникальными защитными механизмами и причудливым внешним видом, пользуются большой популярностью у любителей аквариумов.

Фото: pixabay.com

Иглобрюхи, или тетраодоны (лат. Tetraodon) — род лучепёрых рыб семейства иглобрюховых отряда иглобрюхообразных. Распространены в пресных водоёмах Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, прибрежных водах Индийского океана и Океании. Общая длина тела достигает от 5 до 67 см.

Виды иглобрюхих рыб многочисленны

Знаете ли вы, что существует более 120 различных видов иглобрюхих рыб? Большинство из них — морские рыбы, но некоторые встречаются в солоноватой воде, а другие — в пресной.

Рыбы иглобрюхи считаются деликатесом

Несмотря на то что большинство иглобрюхов ядовиты для хищников и человека, в таких странах, как Китай, Япония и Корея, они считаются кулинарным деликатесом. Специально обученные повара знают, как безопасно их подавать, но риск все равно остается значительным.

Токсин в рыбе иглобрюх может быть смертельно опасным

Токсин в рыбе иглобрюх, называемый тетродотоксином, содержится во всем ее теле и вырабатывается бактериями. Иглобрюхи, которые были выращены в среде, свободной от бактерий, не производят токсин. Тем не менее эффект онемения от токсина при употреблении рыбы в пищу — это и есть привлекательность употребления рыбы иглобрюх. Даже при правильном приготовлении квалифицированным поваром около полудюжины посетителей ресторанов ежегодно умирают от парализующего эффекта, вызванного употреблением рыбы иглобрюх.

У иглобрюхих рыб нет чешуи

У иглобрюхих рыб нет чешуи, вместо этого у них есть шипы, которые могут быть скрыты до тех пор, пока они не надуются. Поскольку у них нет чешуи, они более чувствительны к колебаниям воды и подвержены большему риску заболеваний. Владельцу рыбы важно обеспечить отличное качество воды и регулярно проверять уровень нитритов, нитратов и аммиака в аквариуме.

У иглобрюхих рыб есть зубы

Знаете ли вы, что у иглобрюхов есть зубы? На самом деле, у них есть четыре зуба, которые постоянно растут и должны стачиваться во время еды и жевания.

Иглобрюхие рыбы — отличные прыгуны

Рыбы иглобрюхи — удивительно хорошие прыгуны и могут выпрыгивать из воды в несколько раз больше длины своего тела. Если у вас в аквариуме живет иглобрюх, обязательно накройте его, чтобы он не выпрыгнул.

Рыбы иглобрюхи недолговечны

Хотя продолжительность жизни иглобрюхов варьируется в зависимости от вида, большинство из них живет всего несколько лет. Самая большая продолжительность жизни, зарегистрированная для иглобрюхов в неволе, составляла 20 лет.

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