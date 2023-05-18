Врач и телеведущий Александр Мясников подчеркнул, что шоколад — неотъемлемая составляющая здорового рациона каждого человека. Он рассказал о благотворном влиянии этого сладкого угощения, в употреблении которого многие люди отказывают себе из-за неверных представлений о похудении.
"Мы часто себя лишаем сладкого, беспокоясь о калориях… У меня для вас прекрасная новость! Здоровое питание не может существовать без шоколада. Шоколад входит в список обязательных продуктов по мнению многих медицинских ассоциаций", — заявил он в своей собственной программе, транслируемой на телеканале "Россия 1".
Врач отметил высокое содержание биологически активных веществ в горьком шоколаде, что придаёт ему полезные свойства. Однако он добавил, что речь идёт исключительно о горьком шоколаде, содержащем не менее 70% какао. Врач пояснил, что достаточно съедать небольшой кусочек шоколада в день, а не целую плитку.
Среди полезных свойств горького шоколада Мясников выделил способность:
Кроме того, этот деликатес является естественным антидепрессантом, так как содержит вещества, способствующие выработке серотонина и окситоцина.
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