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Мясников рассказал о пользе употребления шоколада

1:24
Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников подчеркнул, что шоколад — неотъемлемая составляющая здорового рациона каждого человека. Он рассказал о благотворном влиянии этого сладкого угощения, в употреблении которого многие люди отказывают себе из-за неверных представлений о похудении.

Мясников рассказал о пользе употребления шоколада
Фото: pixabay.com

"Мы часто себя лишаем сладкого, беспокоясь о калориях… У меня для вас прекрасная новость! Здоровое питание не может существовать без шоколада. Шоколад входит в список обязательных продуктов по мнению многих медицинских ассоциаций", — заявил он в своей собственной программе, транслируемой на телеканале "Россия 1".

Врач отметил высокое содержание биологически активных веществ в горьком шоколаде, что придаёт ему полезные свойства. Однако он добавил, что речь идёт исключительно о горьком шоколаде, содержащем не менее 70% какао. Врач пояснил, что достаточно съедать небольшой кусочек шоколада в день, а не целую плитку.

Среди полезных свойств горького шоколада Мясников выделил способность:

  • улучшать настроение,
  • укреплять сосуды,
  • оказывать тонизирующий эффект.

Кроме того, этот деликатес является естественным антидепрессантом, так как содержит вещества, способствующие выработке серотонина и окситоцина.

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Шоколад: польза и опасность, сколько и какой?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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