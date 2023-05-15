С проблемой ожирения сейчас сталкиваются врачи во всём мире, но в России число людей с избыточным весом растёт ускоренными темпами, заявила главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова.
Ситуацию осложняет тот факт, что немногие тучные пациенты обращаются за помощью к медикам, а значит не попадают в государственную статистику, подчеркнула специалист.
Несмотря на то что многие пытаются оправдать набор веса "плохой генетикой", отметила врач, главной причиной ожирения является привычка переедать и малоподвижный образ жизни.
"Передаваться может только генетическая предрасположенность, а чтобы она реализовалась, должны быть соответствующие условия жизни и привычки: переедание, нежелание двигаться", — рассказала Шабельникова в интервью изданию vn. ru.
Эндокринолог напомнила, что ожирение может привести к артериальной гипертензии, сахарному диабету и даже появлению гормонозависимых опухолей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.