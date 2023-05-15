Врач-эндокринолог Шабельникова назвала главные причины ожирения россиян

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С проблемой ожирения сейчас сталкиваются врачи во всём мире, но в России число людей с избыточным весом растёт ускоренными темпами, заявила главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова.

Фото: ya.ru

Ситуацию осложняет тот факт, что немногие тучные пациенты обращаются за помощью к медикам, а значит не попадают в государственную статистику, подчеркнула специалист.

Несмотря на то что многие пытаются оправдать набор веса "плохой генетикой", отметила врач, главной причиной ожирения является привычка переедать и малоподвижный образ жизни.

"Передаваться может только генетическая предрасположенность, а чтобы она реализовалась, должны быть соответствующие условия жизни и привычки: переедание, нежелание двигаться", — рассказала Шабельникова в интервью изданию vn. ru.

Эндокринолог напомнила, что ожирение может привести к артериальной гипертензии, сахарному диабету и даже появлению гормонозависимых опухолей.

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