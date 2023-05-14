PR: добавление грибов в пищу помогает бороться с гипертонией

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Сваби провели исследование и выяснили, что из грибов можно получать биологически активные соединения, которые оказывают влияние на активность генов, регулирующих работу сердечно-сосудистой системы. Исследователи допустили, что данные вещества могут стать потенциальными кандидатами в препараты, которые снижают артериальное давление.

Фото: pixabay.com

Журнал Phytotherapy Research сообщает, что добавление грибов к диете улучшает контроль давления у людей с гипертонией. Также пациентам следует придерживаться DASH-рациону, который представляет из себя систему питания, разработанную специально для поддержания нормального кровяного давления.

Учёные подчеркнули, что входящие в состав грибов ловастатин, кордицепин, эргостерол и эритаденин могут служить в качестве профилактики возникновения гипертонии, но не заменяют лекарственные препараты.

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