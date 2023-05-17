Диетолог Евгения Пегова рассказала о благотворном воздействии и потенциальном вреде мёда на организм. По её словам, этот продукт не рекомендуется всем без исключения.
"Хотя мёд содержит небольшое количество витаминов, его польза проявляется благодаря разнообразным минералам, микроэлементам, кислотам и органическим соединениям", — говорит эксперт.
Известно, что мёд содержит фруктозу, которая обеспечивает организм энергией. Ещё одним безусловно полезным свойством является его способность смягчать приступы кашля.
Однако аллергикам, людям с язвенной болезнью и тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой, рекомендуется избегать употребления меда.
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