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Диетолог: главное для поддержания бодрости

1:03
Здоровье

Наталия Гридина, диетолог и эксперт онлайн-сервиса Budu по управлению здоровьем, утверждает, что ключевым моментом для поддержания хорошего настроения и благополучного самочувствия на протяжении всего дня является завтрак.

Диетолог: главное для поддержания бодрости
Фото: pixabay.com

Подход к выбору продуктов для утреннего приема пищи должен быть разумным. Врач поделилась с порталом life.ru своими рекомендациями относительно идеального завтрака.

"Прежде всего завтрак должен содержать белок. Это может быть белое мясо птицы, яйца, рыба (красная, соленая) с высоким содержанием полезных жиров, молоко или молочные продукты (предпочтительно не обезжиренные, так как они содержат больше пользы для организма)", — цитирует портал слова Гридиной.

В качестве хлеба лучше выбирать цельнозерновой вариант, который богат клетчаткой и способствует нормальной работе кишечника.

К идеальному завтраку можно добавить

  • помидоры,
  • творожный сыр,
  • салат или авокадо.

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Что лучше всего есть на завтрак? / Как должен выглядеть правильный полезный завтрак?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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