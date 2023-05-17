Диетолог: главное для поддержания бодрости

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наталия Гридина, диетолог и эксперт онлайн-сервиса Budu по управлению здоровьем, утверждает, что ключевым моментом для поддержания хорошего настроения и благополучного самочувствия на протяжении всего дня является завтрак.

Фото: pixabay.com

Подход к выбору продуктов для утреннего приема пищи должен быть разумным. Врач поделилась с порталом life.ru своими рекомендациями относительно идеального завтрака.

"Прежде всего завтрак должен содержать белок. Это может быть белое мясо птицы, яйца, рыба (красная, соленая) с высоким содержанием полезных жиров, молоко или молочные продукты (предпочтительно не обезжиренные, так как они содержат больше пользы для организма)", — цитирует портал слова Гридиной.

В качестве хлеба лучше выбирать цельнозерновой вариант, который богат клетчаткой и способствует нормальной работе кишечника.

К идеальному завтраку можно добавить

помидоры,

творожный сыр,

салат или авокадо.

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