Врач Автандилян назвала шесть необходимых предметов для ухода за зубами

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог Луиза Автандилян рассказала, какие предметы необходимы для ухода за зубами.

Фото: seago.com.ua

По словам врача, стоит пользоваться не только обычной зубной щёткой, но и монопучковой. Она позволяет убрать остатки пищи из труднодоступных участков, пояснила специалист.

Вместе с этим она посоветовала приобрести ирригатор и зубную нить. Также эксперт указала на важность ополаскиватель для полости рта.

Как сообщает Газета.Ru, собеседница издания призвала хранить в аптечке стоматологический гель, помогающий при воспалении дёсен.

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