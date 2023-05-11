Стоматолог Луиза Автандилян рассказала, какие предметы необходимы для ухода за зубами.
По словам врача, стоит пользоваться не только обычной зубной щёткой, но и монопучковой. Она позволяет убрать остатки пищи из труднодоступных участков, пояснила специалист.
Вместе с этим она посоветовала приобрести ирригатор и зубную нить. Также эксперт указала на важность ополаскиватель для полости рта.
Как сообщает Газета.Ru, собеседница издания призвала хранить в аптечке стоматологический гель, помогающий при воспалении дёсен.
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