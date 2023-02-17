Стоматолог Бойцова: постоянное застревание еды между зубов — повод для обращения к стоматологу

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование зубочистки или зубной нити для прочищения пространства между зубами считается нормальной гигиенической процедурой. Но в норме пища не должна там застревать.

Многие используют зубочистки для того, чтобы удалять застрявшие между зубами кусочки пищи. Эти гигиенические предметы можно обнаружить на столиках в кафе и ресторанах. Но врач стоматолог-ортопед Евгения Бойцова называет необходимость постоянно вычищать пищу между зубами не нормой, а поводом для осмотра у специалистов.

"Чаще всего застревает волокнистая еда — волокнистые фрукты (например, апельсины или манго) и мясо, — заявила она "Аргументам и фактам". — И такие непрошеные гости в зубном ряду — верный признак нарушения контактов между зубами или реставрацией, изготовленной врачом. Короче говоря, застревание еды — яркий показатель неправильного контакта между зубами".

Она подчёркивает, что застрявшая пища между зубами — только верхушка айсберга. Даже после зубочистки и нити мельчайшее фрагменты пищи всё равно останутся и будут скапливаться. А это со временем спровоцирует гниение зуба, что может потребовать удаления нерва и всего зуба. Поэтому ежедневный правильный уход является очень важным. Для очистки пространства между зубами правильнее использовать не зубочистки, которые способны повредить дёсны, а устройство под названием ирригатор. С его помощью сильный поток воды эффективно промывает межзубные зоны.

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