Врач Киселёва: пристрастие к молоку может вызвать рак и другие заболевания

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последнее время в Европе произошло снижение потребления молока на 30% из-за публикации исследований, которые подтверждают, что данный продукт не является полезным для взрослых. Это связано с увеличением риска возникновения некоторых видов рака при его употреблении в больших количествах. Врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселёва прокомментировала ситуацию.

Фото: pixabay.com

Как пишет сайт aif.ru, в молоке содержится большое количество белка, жиров, аминокислот и гормонов (эстрогены, инсулиноподобный фактор роста и т. д.).

Животные жиры, содержащиеся в этом продукте (особенно в жирном), могут увеличивать уровень "плохих" липидов в крови, что способствует прогрессированию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Эстроген, который также присутствует в молоке, повышает пролактин, из-за которого увеличивается риск развития рака груди у женщин. Кроме того, данный компонент может снижать выработку тестостерона.

Молоко содержит и другие вредные вещества, включая глобулины и казеин. Эти белки перевариваются медленно и часто не до конца, поэтому не превращаются в аминокислоты, а попадают в кровоток как целые белки, что может негативно сказаться на пищеварении.

В разных странах установлены свои нормы потребления молока. В России Роспотребнадзор рекомендует употреблять два стакана жидкости в день. В некоторых государствах эта норма выше.

"Не забывайте, что молочные продукты — основной поставщик кальция. В день в зависимости от возраста человеку требуется 800-1200 мг кальция. Такое количество содержится в 1-2 стаканах молока или в кисломолочных продуктах, в сыре (в 100 г пармезана = 1200 мг кальция). Есть данные, что кальций лучше усваивается из необезжиренных продуктов, а для его наилучшего усвоения требуются другие витамины и микроэлементы. Поэтому питание должно быть как можно более разнообразным”, — заключила Киселёва.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Молоко: польза или вред?