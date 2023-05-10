Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Старые данные миссий "Аполлон" 2011 года позволили обнаружить твёрдое ядро Луны
Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России
Сэкономить на обслуживании автомобиля: как это сделать с помощью торможения
Acta Astronautica: микроволновая печь поможет добыть воду на Луне
Роберт Кеннеди: мне не нравится то, что Байден делает с Украиной
РВ: опубликованы первые кадры Су-25 ВВС Украины с американскими неуправляемыми ракетами Zuni
Medical Xpress: мальчики с лишним весом чаще становятся бесплодными взрослыми мужчинами
Эксперт о возобновлении авиасообщения с Грузией: Это очень хорошая новость
Бывшая жена Моргенштерна* попала в аварию в Дубае: "Все живы, здоровы"

Стоматолог Автандилян заявила, что частые перекусы разрушают зубы

1:28
Здоровье

Стоматолог Луиза Автандилян рассказала о вредных привычках, которые разрушают зубы.

Стоматолог Автандилян заявила, что частые перекусы разрушают зубы
Фото: ar-dental.ru

По словам специалиста, некоторые вредные привычки негативно влияют на здоровье зубов. В первую очередь речь идёт о курении. Дело в том, что курение может способствовать появлению неприятного запаха изо рта, изменению цвета и ослаблению зубной эмали, а также развитию рака. Об этом сообщает Газета.Ru.

Еще одна такая нездоровая привычка, как приём пищи перед сном, может навредить зубам. Частые перекусы, по словам Автандилян, не дают в полном объёме вырабатываться слюне, которая помогает омывать зубы от частичек пищи. Всё это в конечном итоге приводит к процессу "брожения и активного размножения микроорганизмов", что, в свою очередь, способствует появлению кариеса.

Не следует грызть ручку или карандаш, вскрывать пакеты при помощи зубов, а также перекусывать нитки передними резцами, подчёркивает врач. Эти пагубные привычки приводит к образованию микротрещин и сколов на поверхности зубной эмали. Вдобавок к этому, зубы становятся подвижными, что нарушает кровообращение в корневой системе.

В заключение стоматолог рекомендовала минимизировать потребление ирисок и твёрдых карамелек, а также стараться не употреблять пищу контрастных температур.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Это вредит вашим зубам! ТОП-7 Вредных привычек для зубов.
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Эндокринолог Гуреева перечислила гражданам РФ способы быстрого избавления от жира на животе
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Россия снизила эффективность систем HIMARS в зоне СВО Украине — MWM
России стоило бы поучиться у Китая выживаемости Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Последние материалы
Роберт Кеннеди: мне не нравится то, что Байден делает с Украиной
Стоматолог Автандилян заявила, что частые перекусы разрушают зубы
РВ: опубликованы первые кадры Су-25 ВВС Украины с американскими неуправляемыми ракетами Zuni
Medical Xpress: мальчики с лишним весом чаще становятся бесплодными взрослыми мужчинами
Эксперт о возобновлении авиасообщения с Грузией: Это очень хорошая новость
Бывшая жена Моргенштерна* попала в аварию в Дубае: "Все живы, здоровы"
Геофизик Клейменова: магнитные бури могут спровоцировать инфаркты и инсульты у людей
МК: политолог Стоякин рассказал о трёх возможных причинах отсутствия Залужного на заседании НАТО
Кулеба: если бы русские могли убить Зеленского, они бы обязательно попытались
"Русская Весна": ВС России в Артёмовске уничтожили офицера элитного спецназа ССО Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников