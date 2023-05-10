Стоматолог Автандилян заявила, что частые перекусы разрушают зубы

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог Луиза Автандилян рассказала о вредных привычках, которые разрушают зубы.

Фото: ar-dental.ru

По словам специалиста, некоторые вредные привычки негативно влияют на здоровье зубов. В первую очередь речь идёт о курении. Дело в том, что курение может способствовать появлению неприятного запаха изо рта, изменению цвета и ослаблению зубной эмали, а также развитию рака. Об этом сообщает Газета.Ru.

Еще одна такая нездоровая привычка, как приём пищи перед сном, может навредить зубам. Частые перекусы, по словам Автандилян, не дают в полном объёме вырабатываться слюне, которая помогает омывать зубы от частичек пищи. Всё это в конечном итоге приводит к процессу "брожения и активного размножения микроорганизмов", что, в свою очередь, способствует появлению кариеса.

Не следует грызть ручку или карандаш, вскрывать пакеты при помощи зубов, а также перекусывать нитки передними резцами, подчёркивает врач. Эти пагубные привычки приводит к образованию микротрещин и сколов на поверхности зубной эмали. Вдобавок к этому, зубы становятся подвижными, что нарушает кровообращение в корневой системе.

В заключение стоматолог рекомендовала минимизировать потребление ирисок и твёрдых карамелек, а также стараться не употреблять пищу контрастных температур.

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