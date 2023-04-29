"Зубной налет гарантирован": стоматолог назвал самые вредные продукты

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Олег Конников, ведущий стоматолог, рассказал о том, что продукты, повышающие кислотность в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), могут разрушать зубную эмаль.

По словам эксперта, среди таких продуктов —

лук,

чеснок,

болгарский перец,

помидоры,

редис,

а также клубника,

ежевика

и сливы.

Цитрусовые также негативно влияют на зубную эмаль.

"Все, что имеет повышенную кислотность, влияет на весь желудочно-кишечный тракт и зубную эмаль. Если что-то уже имеет какое-то повреждение, это, естественно, сделает поверхность более шероховатой, размягченной, и зубной налет будет легче откладываться, что затруднит его удаление в дальнейшем", — рассказал стоматолог.

Конников также добавил, что неправильный прикус и плохая гигиена полости рта также влияют на состояние зубной эмали.

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