"Зубной налет гарантирован": стоматолог назвал самые вредные продукты

Олег Конников, ведущий стоматолог, рассказал о том, что продукты, повышающие кислотность в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), могут разрушать зубную эмаль.
По словам эксперта, среди таких продуктов —
Цитрусовые также негативно влияют на зубную эмаль.
"Все, что имеет повышенную кислотность, влияет на весь желудочно-кишечный тракт и зубную эмаль. Если что-то уже имеет какое-то повреждение, это, естественно, сделает поверхность более шероховатой, размягченной, и зубной налет будет легче откладываться, что затруднит его удаление в дальнейшем", — рассказал стоматолог.
Конников также добавил, что неправильный прикус и плохая гигиена полости рта также влияют на состояние зубной эмали.
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