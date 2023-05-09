МF: диетолог РФ Пономарева объяснила, как похудеть и взять здоровье в свои руки

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарева поделилась советами о том, как справиться с лишним весом. Она отметила, что эффективность процесса похудения зависит от комплексного и регулярного подхода к проблеме, а также от следования режиму дня, занятий спортом, отказа от вредных привычек и контроля за питанием. Врач в беседе с MedikForum (МF) дала советы, которые помогут на пути избавления от лишних килограмм.

Фото: litora.jp

Будьте честны с собой

Часто при похудении многие говорят, что не едят много.

"С точки зрения диетологии, "слишком много" определяется как превышение основного уровня метаболизма плюс ежедневное потребление калорий с поправкой на собственный уровень активности. "Слишком много" означает есть больше, чем вы потребляете на самом деле — это арифметическая переменная, которая не имеет ничего общего с вашими собственными чувствами", — говорит врач-диетолог.

Уделяйте внимание самосознанию

Для достижения успеха необходимо выяснить психологические причины набора лишнего веса. Это поможет добиться действительно хорошего результата. Часто многие винят в лишних килограммах лекарства, болезни, стресс на работе, семейные тяготы, боясь признать истинную причину проблемы.

Решая эти задачи комплексно, можно добиться снижения веса.

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