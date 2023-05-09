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Ханна Шчигель перечислила способы перестать ощущать голод, сидя на диете

2:52
Здоровье

Постоянное чувство голода во время диеты лишь отдаляет от цели. Можно избавиться от урчания в животе без вреда фигуре, если употреблять правильные продукты. Ханна Шчигель в статье для kobieta.onet.pl перечислила их.

Ханна Шчигель перечислила способы перестать ощущать голод, сидя на диете
Фото: pixabay. com

Яйца. Они прекрасный источник белков и жиров, которые помогают чувствовать себя сытым долгое время и предотвращают перекусы. Яйца идеально подходят для завтрака, но их можно употреблять и на ужин, особенно если у человека проблемы с ночными перекусами.

Овсяная каша. Её можно есть в любое время дня. Овёс — отличный источник клетчатки, которая способствует потере веса и создаёт чувство сытости. Чтобы приготовить кашу, можно добавить фрукты, орехи и греческий йогурт.

Яблоки. Это отличный выбор для перекуса во время диеты, который поможет вам не сорваться. Данные фрукты сытные благодаря высокому содержанию клетчатки, а также являются хорошим источником витаминов и пектина. Кроме того, вода в яблоках значительно уменьшает количество потребляемых калорий.

Греческий йогурт. Он содержит много белка и питателен.

Бобовые. Богатые клетчаткой и белком, они могут быть очень эффективными в борьбе с аппетитом. Кроме того, бобовые низкокалорийны и очень полезны. Зелёная фасоль, горошек — отличный выбор. Не стоит забывать и о других видов бобовых, таких как фасоль, горох или чечевица.

Рыба. Она полезна, даёт чувство сытости, содержит ценные жиры и белок.

Бутерброд с творожным сыром. Творог с низким содержанием жира является источником белка. Вместо того, чтобы употреблять в пищу белый хлеб, выбирайте данный кисломолочный продукт, богатый полезными компонентами.

Варёный картофель. Это продукт, который не следует исключать из рациона, но приготовление его играет роль. Лучше всего варить или запекать картофель в духовке, чем жарить на масле. Также можно съедать его холодным, чтобы избежать резкого скачка уровня сахара в крови. В этом виде крахмал превращается в резистентный. Кроме того, картофель богат белком, клетчаткой и витаминами.

"Сытные блюда вовсе не обязательно должны быть жирными. Половина успеха в похудении — хорошее настроение и настойчивость. Избегайте, как огонь, пищевых продуктов высокой степени переработки, сладких напитков, сахара, сладостей, чипсов и других подобных закусок. Если вы хотите похудеть, ешьте полезную пищу", — подытожила Шчигель.

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Как убрать голод на диете?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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