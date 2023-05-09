"MF": три вида пятен на коже, которые указывают на диабет, встречаются у 55% пациентов

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала о трёх видах пятен на коже, указывающих на развитие сахарного диабета.

Фото: https://psormak.ru/

По словам специалиста, при этом заболевании пятна появляются у 55% пациентов. Они не могут навредить человеку, однако намекают ему о серьёзной болезни, подчеркнула эксперт. Гуреева порекомендовала обратиться в больницу в случае появления пятен на голени и других частях тела.

"Пятна могут быть розового, красного или коричневого цвета", — отметила доктор в беседе с "МедикФорум".

Она добавила, что при диабете такие пятна похожи на шрамы размером от 1 до 2,5 сантиметров с углублениями. Как пояснила эндокринолог, пациенты, страдающие сахарным диабетом, не жалуются на дискомфорт, боль или выделение жидкости на разных участках кожи.

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