Тимьян обладает сильным и приятным ароматом, широко используется при приготовлении различных блюд. Как утверждают турецкие эксперты из издания Haber7, настой из данного растения имеет множество полезных свойств. Такой напиток распространён в народной медицине, поскольку помогает уменьшить симптомы простуды и поднять иммунитет.
Настой тимьяна обладает антиоксидантными свойствами, которые способствуют выведению токсинов из организма. Он может улучшить кожу лица и предотвратить появление морщин благодаря своим омолаживающим свойствам. Также пряность можно использовать для обработки ран.
Настой тимьяна полезен для здоровья полости рта, его применяют в качестве ополаскивателя для предотвращения инфекций горла. Ежедневное употребление напитка может улучшить работу пищеварительной системы, а также обеспечить мгновенную помощь при желудочном гриппе, несварении желудка и проблемах с кишечником.
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