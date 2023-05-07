Haber7: напиток из тимьяна имеет множество положительных свойств для здоровья человека

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тимьян обладает сильным и приятным ароматом, широко используется при приготовлении различных блюд. Как утверждают турецкие эксперты из издания Haber7, настой из данного растения имеет множество полезных свойств. Такой напиток распространён в народной медицине, поскольку помогает уменьшить симптомы простуды и поднять иммунитет.

Фото: https://fleuramour.ru/

Настой тимьяна обладает антиоксидантными свойствами, которые способствуют выведению токсинов из организма. Он может улучшить кожу лица и предотвратить появление морщин благодаря своим омолаживающим свойствам. Также пряность можно использовать для обработки ран.

Настой тимьяна полезен для здоровья полости рта, его применяют в качестве ополаскивателя для предотвращения инфекций горла. Ежедневное употребление напитка может улучшить работу пищеварительной системы, а также обеспечить мгновенную помощь при желудочном гриппе, несварении желудка и проблемах с кишечником.

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Тимьян обыкновенный - полезные советы, применение в медицине