Как приготовить идеальный завтрак с овсянкой: Назван лучший ингредиент

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие предпочитают начинать свой день с питательного и вкусного завтрака, а идеальным вариантом для этого являются каши, особенно овсянка.

Фото: pixabay.com

Однако излишнее употребление сахара не добавляет пользы для здоровья, поэтому эксперты рекомендуют заменить его одним лишь ингредиентом. Для того, чтобы получить вкусное и полезное блюдо, необходимо перемешать растолченный банан с кашей.

Банан содержит достаточное количество натурального сахара, который обладает низким гликемическим индексом благодаря наличию клетчатки, что позволяет получить сладкое и полезное блюдо.

Кроме того, банан богат витаминами и минералами, такими как витамины В6, С и калий, который помогает нормализовать давление и поддерживает здоровье сердца.

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ОВСЯНКА и 1 БАНАН Вместо надоевшей каши РЕЦЕПТ ЗАВТРАКА, который стоит попробовать