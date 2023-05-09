Многие предпочитают начинать свой день с питательного и вкусного завтрака, а идеальным вариантом для этого являются каши, особенно овсянка.
Однако излишнее употребление сахара не добавляет пользы для здоровья, поэтому эксперты рекомендуют заменить его одним лишь ингредиентом. Для того, чтобы получить вкусное и полезное блюдо, необходимо перемешать растолченный банан с кашей.
Банан содержит достаточное количество натурального сахара, который обладает низким гликемическим индексом благодаря наличию клетчатки, что позволяет получить сладкое и полезное блюдо.
Кроме того, банан богат витаминами и минералами, такими как витамины В6, С и калий, который помогает нормализовать давление и поддерживает здоровье сердца.
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