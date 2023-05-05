В Ассоциации медицинских центров и врачей назвали 14 признаков плоскостопия

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей Ольга Чижевская предупредила, что плоскостопие является серьёзной проблемы, которую люди напрасно игнорируют.

Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

По словам эксперта, затруднения при передвижении — "звоночек". Как предупредила специалист, боль в стопах будет усиливаться. Подозрительными являются и отёки на ногах, отметила врач. Она сказала, что из-за перераспределения нагрузки ухудшается кровообращение.

При плоскостопии расширяются вены голени и появляется боль в коленях, подчеркнула Чижевская. Также она сообщила, что в этом случае человек испытывает дискомфортные ощущения в области спины. Хрящ разрушается, из-за чего уменьшается высота между позвонками, ущемляются нервные корешки, объяснила врач. Её слова передаёт сайт aif.ru.

О плоскостопии свидетельствуют ощущение увеличения стопы и появление нового размера обуви, добавила специалист. Вместе с этим она призвала обратить внимание на стирание подошвы в необычных местах, возникновение натоптышей.

Ещё в качестве симптомов заболевания Чижевская назвала

косточку у основания первого пальца,

врастание ногтя,

деформацию пальцев,

боли в пятках,

сложности при сидении на корточках.

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ПЛОСКОСТОПИЕ – ЧТО это такое, ПОЧЕМУ возникает и МОЖНО ЛИ его ВЫЛЕЧИТЬ?