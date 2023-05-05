Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей Ольга Чижевская предупредила, что плоскостопие является серьёзной проблемы, которую люди напрасно игнорируют.
По словам эксперта, затруднения при передвижении — "звоночек". Как предупредила специалист, боль в стопах будет усиливаться. Подозрительными являются и отёки на ногах, отметила врач. Она сказала, что из-за перераспределения нагрузки ухудшается кровообращение.
При плоскостопии расширяются вены голени и появляется боль в коленях, подчеркнула Чижевская. Также она сообщила, что в этом случае человек испытывает дискомфортные ощущения в области спины. Хрящ разрушается, из-за чего уменьшается высота между позвонками, ущемляются нервные корешки, объяснила врач. Её слова передаёт сайт aif.ru.
О плоскостопии свидетельствуют ощущение увеличения стопы и появление нового размера обуви, добавила специалист. Вместе с этим она призвала обратить внимание на стирание подошвы в необычных местах, возникновение натоптышей.
Ещё в качестве симптомов заболевания Чижевская назвала
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