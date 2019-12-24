Врач-кинезиолог рассказала, как избежать образования косточек на ногах

Врач-кинезиолог Анастасия Шагарова рассказала, почему болят косточки на ногах, что приводит к образованию наростов и что с этим делать. По словам специалиста, косточки на ногах образуются тогда, когда свод стопы становится неподвижным.

Данная патология часто встречается у большого пальца, в том месте, где обувь соприкасается в ногой. Наросты образуются из-за ухудшения внутреннего свода стопы, а также нарушения в работе печени.

К образованию наростов может привести обмен цветов.

Эксперт отметила, что если у человека высокое содержание нитратов и мочевины в организме, он много ест мяса и пьет много кофе, то это оказывает влияние на азотистый обмен и приводит к образованию косточек на ногах.

Для того чтобы остановить этот процесс, нужно своевременно лечить плоскостопие и нормализовать обмен веществ. В этом помогут висцеральная терапия и корректировка питания.