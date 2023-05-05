"Могут обострить язвенную болезнь": эксперт назвала опасность маринованных овощей

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам диетолога Ирины Юзуп, маринованные овощи в рационе могут привести к повышению кислотности желудка, инфекциям мочевыводящих путей, проблемам с суставами. Об этом сообщает "Мослента".

Фото: Pickled cucumber Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Такие продукты могут обострить язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. В маринованных продуктах содержится много соли, что может вызвать задержку жидкости в организме и отеки.

Однако ферментированные продукты полезны людям с пониженной кислотностью, так как активно стимулируют секрецию желудочного сока.

"Маринованные и ферментированные овощи сейчас больше необходимы для организма человека. При таком виде обработки выделяется повышенное количество лактобацилл, которые вытесняют патогенные микроорганизмы, регулируют пищеварение, укрепляют иммунитет", — добавила эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.