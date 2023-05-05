"Могут обострить язвенную болезнь": эксперт назвала опасность маринованных овощей

По словам диетолога Ирины Юзуп, маринованные овощи в рационе могут привести к повышению кислотности желудка, инфекциям мочевыводящих путей, проблемам с суставами. Об этом сообщает "Мослента".
Такие продукты могут обострить язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. В маринованных продуктах содержится много соли, что может вызвать задержку жидкости в организме и отеки.
Однако ферментированные продукты полезны людям с пониженной кислотностью, так как активно стимулируют секрецию желудочного сока.
"Маринованные и ферментированные овощи сейчас больше необходимы для организма человека. При таком виде обработки выделяется повышенное количество лактобацилл, которые вытесняют патогенные микроорганизмы, регулируют пищеварение, укрепляют иммунитет", — добавила эксперт.
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