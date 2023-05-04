Невролог Голубинская перечислила три способа спастись от магнитных бурь

В мае на Землю обрушатся мощные магнитные бури, которые будут бушевать до 11 мая, после чего утихнут и вновь повторятся в конце месяца.

Фото: https://energyperformancelighting.com/

Невролог Ольга Голубинская отметила, что в это время следует отказаться от физических упражнений, чтобы снизить нагрузку на организм. Также необходимо избегать конфликтных ситуаций, иначе можно получить лишний стресс.

"Организм срывается, когда есть один, второй и третий провоцирующий фактор", — объяснила психотерапевт в беседе с Радио 1.

Магнитные бури могут напомнить о проблемах со здоровьем. Именно в это время появляются давно забытые болезни, поэтому следует приобрести необходимые лекарства заранее.

"Если вы знаете, что у вас склонность к повышенному давлению, может быть, в этот период стоит проколоть курс сосудистых препаратов или взять дополнительное мочегонное средство", — отметила Голубинская.

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