Диетолог Нупур Кришнан: чрезмерное питьё воды может привести к смерти

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие специалисты утверждают, что каждому человеку необходимо ежедневно выпивать по три литра воды в день. Однако, по мнению турецкого диетолога Нупур Кришнан, это может привести к водной интоксикации.

Отравление водой имеет ряд симптомов, которые лучше не игнорировать, считает эксперт. При водной интоксикации человек теряет равновесие, нарушается координация в пространстве, а также появляется тошнота. Более того, это может привести к серьёзным проблемам с головным мозгом.

Диетолог подчеркнул, что следует пить столько воды, сколько хочется, иначе жидкость скапливается в почках и вызывает отёк. Также большое количество воды негативно влияет на электролитный баланс организма.

"Набухают клетки головного мозга, повышается внутричерепное давление. Тело человека отекает. Повышенное внутричерепное давление вызывает повреждение головного мозга и может привести к смерти", — цитирует лова Кришнана турецкое издание En Son Haber.

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